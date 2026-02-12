إعلان

مصرع سيدة صدمتها سيارة على الطريق الإقليمي بالسادات

كتب : أحمد الباهي

12:51 م 12/02/2026

ارشيفية

لقيت سيدة مصرعها صباح اليوم الخميس، بنطاق مركز السادات بمحافظة المنوفية، إثر تعرضها لحادث صدم أثناء عبورها الطريق الإقليمي، في واقعة جرى تحرير محضر بها وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

نُقل الجثمان إلى مستشفى السادات العام، ووُضع تحت تصرف النيابة العامة، التي وجهت بعرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، مع إخطار أسرة المتوفاة لاتخاذ إجراءات الدفن.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع سيدة المنوفية مركز السادات

