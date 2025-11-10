إعلان

انهيار زوجة إسماعيل الليثي عقب سماعها خبر رحيله

كتب : مروان الطيب

06:54 م 10/11/2025
انهارت شيماء سعيد، زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، فور سماعها خبر رحيل زوجها، الذي فارق الحياة منذ قليل بعد أيام من تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

ونشرت شيماء صورة لزوجها الراحل إسماعيل الليثي، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وكتبت: "إسماعيل راح مني.. إسماعيل مات".

وأعلنت الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، خبر وفاته، وكتبت الصفحة: "بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم، لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضي الله".

تزوجت شيماء سعيد من إسماعيل الليثي عام 2016، وأنجبا ابنتين، كما كان لديه ابن يُدعى رضا (ضاضا" تُوفي في حادث سقوط من منزل في سبتمبر 2024.

تصدرت محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضي، بعد انهيارها من البكاء اثر تعرض زوجها لحادث سير مروع نقل على إثرها لأحد المستشفيات، وطلبت من جمهوره ومحبيه الدعاء له.

