قلبه وقف مرتين.. القصة الكاملة لوفاة إسماعيل الليثي

رحل عن عالمنا منذ قليل، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد أيام من تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا.

أعلنت الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، خبر وفاته، وكتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم، لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضي الله".

وتعرض الراحل إسماعيل الليثي لحادث سير مروع يوم الجمعة الماضية أثناء عودته من إحياء حفل غنائي على طريق مركز ملوي محافظة المنيا، وأسفر الحادث عن مصرع عدد مصرع عدد من الأشخاص، وإصابة 7 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي في ملوي، وكان المطرب إسماعيل الليثى في حالة حرجة ونقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لكسر في الجمجمة ونزيف داخلي ودخل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

كشف الفنان سعد الصغير منذ ساعات عن تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي، وقال: "النزيف لسه موقفش ومش هينفع يتنقل للقاهرة دلوقتي خالص هو المشكلة عنده في النزيف والقلب وقف مرتين وبإذن الله يقوم بالسلامة، ومن أطيب الناس إسماعيل الليثي".

وطلبت سلمى، شقيقة شيماء سعيد زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، من متابعي حسابها على تطبيق "تيك توك"، الدعاء للأخير بعد تعرضه لحادث على طريق المنيا خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنه في حالة صحية حرجة.

اقرأ أيضا:

بالصور.. حفل زفاف المطربة آية عبد الله والمخرج محمد العروسي

بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"