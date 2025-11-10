إعلان

قلبه وقف مرتين.. القصة الكاملة لوفاة إسماعيل الليثي

كتب- مروان الطيب:

06:38 م 10/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل الليثي (3)
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل الليثي
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل الليثي
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل الليثي
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل الليثي
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل الليثي
  • عرض 11 صورة
    المطرب الشعبي إسماعيل الليثي (2)
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل الليثي في جلسة تصوير مع زوجته
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل الليثي
  • عرض 11 صورة
    إسماعيل الليثي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رحل عن عالمنا منذ قليل، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد أيام من تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا.

أعلنت الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، خبر وفاته، وكتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم، لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضي الله".

وتعرض الراحل إسماعيل الليثي لحادث سير مروع يوم الجمعة الماضية أثناء عودته من إحياء حفل غنائي على طريق مركز ملوي محافظة المنيا، وأسفر الحادث عن مصرع عدد مصرع عدد من الأشخاص، وإصابة 7 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي في ملوي، وكان المطرب إسماعيل الليثى في حالة حرجة ونقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لكسر في الجمجمة ونزيف داخلي ودخل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

كشف الفنان سعد الصغير منذ ساعات عن تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي، وقال: "النزيف لسه موقفش ومش هينفع يتنقل للقاهرة دلوقتي خالص هو المشكلة عنده في النزيف والقلب وقف مرتين وبإذن الله يقوم بالسلامة، ومن أطيب الناس إسماعيل الليثي".

وطلبت سلمى، شقيقة شيماء سعيد زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، من متابعي حسابها على تطبيق "تيك توك"، الدعاء للأخير بعد تعرضه لحادث على طريق المنيا خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنه في حالة صحية حرجة.

اقرأ أيضا:

بالصور.. حفل زفاف المطربة آية عبد الله والمخرج محمد العروسي

بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"

حادث إسماعيل الليثي إسماعيل الليثي وفاة إسماعيل الليثي شيماء سعيد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)