رضا البحراوي ينعى إسماعيل الليثي: وجع كبير مالي قلبي

نعى الفنان رضا البحراوي، عبر حسابه على موقع انستجرام، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين بعد تعرضه لحادث سير مروع يوم الجمعة الماضية.

ونشر رضا صورة أرشيفية للراحل، وكتب: "البقاء والدوام لله، أخويا وصاحبي إسماعيل الليثي في ذمة الله، وجع كبير مالي قلبي، ربنا يرحمك يا حبيبي ويصبرنا على فراقك".

وأعلنت الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، خبر وفاته، وكتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم، لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضي الله".

