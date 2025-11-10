إعلان

كزبرة ينعى إسماعيل الليثي

كتب- مروان الطيب:

06:01 م 10/11/2025

كزبرة

رحل عن عالمنا منذ قليل، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد أيام من تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخل في غيبوبة حتى فارق الحياة اليوم الاثنين 10 نوفمبر.

نعى مطرب المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة"، المطرب إسماعيل الليثي، ونشر صورة أرشيفية له عبر حسابه على انستجرام وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي على نعي الليثي، منهم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بدرية طلبة، مطرب المهرجانات كزبرة، الفنان حمادة هلال وغيرهم وذلك عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، خبر وفاته

وكتبت الصفحة: "بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم، لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضي الله".

كزبرة أحمد بحر إسماعيل الليثي وفاة إسماعيل الليثي

