بعد دعم مي عمر لـ آن الرفاعي.. أول رد من دينا الشربيني

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن أول رد فعل لها بعد دعم الفنانة مي عمر لـ آن الرفاعي زوجة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، مع انتشار أنباء عن انفصالهما الساعات الماضية.

وقامت دينا الشربيني بإلغاء متابعة مي عمر على موقع "انستجرام"، التي ردت عليها بنفس الأمر ولغت متابعتها أيضا.

وكانت الفنانة مي عمر، وجهت رسالة دعم لـ آن الرفاعي زوجة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، بعد انتشار أنباء عن انفصالهما، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته على "فيسبوك" يضم عددا من الصور التي جمعت آن وكريم في مناسبات مختلفة.

وكتبت مي عمر، تعليقًا على الفيديو: "إنتي الحب الأول يا آن، وإنتي السند الحقيقي اللي كان موجود في كل خطوة من حياته، إنتي اللي شُفتِي البدايات، واللي حضرتي النجاح".

وأضافت: "إنتي أم بناته، والضهر اللي رجع له، والبيت اللي بيتفتحله مهما حصل، إنتي الحنية والقوة في نفس الوقت، تستاهلي كل الخير اللي جاي يا آن، ولسه قدامك حياة أجمل وأحلى بإذن الله".

يُذكر أن اسم الفنان كريم محمود عبدالعزيز تصدر مؤخرًا محرك البحث "جوجل" بعد تداول شائعة ارتباطه بفنانة شهيرة، وهي ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها هذه الشائعات، إذ سبق وترددت أثناء مشاركتهما في بطولة أحد الأعمال الفنية.

