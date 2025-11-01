ملكة فرعونية.. نيرمين الفقي تشارك في احتفالات المتحف المصري الكبير

شاركت الفنانة نيرمين في احتفالات المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه السبت بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

نشرت نيرمين الفقي صورة لها بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذ ظهرت وهي مرتدية الزي الفرعوني وكأنها ملكة فرعونية وكتبت: " مصر بلد التاريخ والحضارة وأدب وفن وعلم وموسيقى تحيا مصر بحبك يا بلدي وتحيا مصر وكل التقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي".

حازت الصورة والتعليق على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "ملكة طول عمرك، قمر فرعونى أصيل، جميلة، نرمو القمر، تحيا مصر".

يذكر أن، نرمين الفقي تشارك في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

