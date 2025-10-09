إعلان

فستان قصير ونظارة شمسية.. يارا السكري تتألق وتخطف الأنظار في شوارع باريس

كتب- مروان الطيب:

07:35 م 09/10/2025
نشرت الفنانة يارا السكري صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت يارا بإطلالة أنيقة وجذابة بفستان قصير ونظارة شمسية وهي تتجول بأحد الشوارع في باريس.

خطفت إطلالة يارا السكري الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل فهد البطل، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.

يذكر أن يارا السكري تشارك الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

يارا السكري انستجرام يارا السكري إطلالة يارا السكري

