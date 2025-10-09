إعلان

"قطتين".. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

كتب : نوران أسامة

02:46 م 09/10/2025
شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت نرمين في الصور برفقة قطتها، وعلّقت: "لطيفة جدًا".

ولاقى ظهورها تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر"، "قطتين"، "بعشقك"، "قطة شايلة قطة"، "أسطورة الجمال"، "بنوتة رقيقة"، "الجميلة".

يُذكر أن نرمين الفقي شاركت مؤخرًا في مسلسل "فوبيا"، بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، وأحمد الرافعي، من تأليف أحمد عزت، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.


https://www.instagram.com/p/DPlY7fsCPYj/?utm_source=ig_web_copy_link


نرمين الفقي قطتين أحدث ظهور

