"قطتين".. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

رشيد مشهراوي لـ"مصراوي": سعيد باتفاق إيقاف إطلاق النار لوقف المجزرة في غزة

"التهاب في الشعب الهوائية".. منى فاروق تكشف عن تفاصيل حالتها الصحية

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت نرمين في الصور برفقة قطتها، وعلّقت: "لطيفة جدًا".

ولاقى ظهورها تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر"، "قطتين"، "بعشقك"، "قطة شايلة قطة"، "أسطورة الجمال"، "بنوتة رقيقة"، "الجميلة".

يُذكر أن نرمين الفقي شاركت مؤخرًا في مسلسل "فوبيا"، بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، وأحمد الرافعي، من تأليف أحمد عزت، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.



https://www.instagram.com/p/DPlY7fsCPYj/?utm_source=ig_web_copy_link



اقرأ أيضًا:

في إيطاليا.. محمود العسيلي يستمتع بإجازة صيفية مع زوجته نوف قمصاني





وزير الثقافة ينعى المخرج المسرحي عمرو دوارة



محمد هنيدي يحتفل بتأهل منتخب مصر للمونديال: "عملوها الرجالة"





فيديو| كواليس تقديم الحاجة نبيلة أغنية مقدمة "ولد بنت شايب"



