في إيطاليا.. محمود العسيلي يستمتع بإجازة صيفية مع زوجته نوف قمصاني

كتب : نوران أسامة

12:58 م 09/10/2025
شارك المطرب محمود العسيلي جمهوره صورًا جديدة تجمعه بزوجته نوف قمصاني من رحلتهما في إيطاليا.

ونشر "العسيلي" الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهر الثنائي وهما يستمتعان بأجواء الإجازة الصيفية وسط مناظر طبيعية.

يُذكر أن العسيلي احتفل العام الماضي بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

