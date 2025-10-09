وفاة المخرج المسرحي عمرو دوارة وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة



رحل عن عالمنا المخرج والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة، صباح اليوم الخميس، بعد مشوار فني حافل.



وأعلن هشام فؤاد دوارة "شقيق الراحل"، عن الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب:" لاحول ولاقوة الا بالله ولا نقول إلا مايرضي الله، توفى إلى رحمة الله تعالى شقيقي الأكبر الدكتور عمرو دوارة والصلاة علية في صلاة الظهر بجامع الأخشيد بمنيل الروضة".

وأضاف: "والدفن بمدافن الأسرة بالاسكندرية وإنا لله واليه راجعون".



يذكر أن الراحل عمرو دوارة، هو مخرج ومؤرخ مسرحي، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984، وهو نجل شيخ النقاد المسرحيين "فؤاد دوارة".



وحصل الراحل، على بكالوريوس الهندسة قبل التحاقه بأكاديمية الفنون، وتولى إخراج مسرحيات عديدة، منها ،وهج العشق، خداع البصر، عصفور خايف يطير ، وغيرها، وشارك في العديد من المهرجانات المسرحية الدولية كما حصل على العديد من الجوائز، وآخرها جائزة الدولة في للتفوق .