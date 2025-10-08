بصورة نادرة لهما على "حمار".. أحمد الفيشاوي يستعيد ذكرياته مع والده

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه صورة نادرة تجمعه بوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهر أحمد الفيشاوي في الصورة بمرحلة الطفولة، وهو يركب حمارًا مع والده الراحل في لحظة عائلية بسيطة.

وتفاعل الجمهور مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي: "أحلى ذكريات، الله يرحم أستاذنا الكبير فاروق الفيشاوي برحمته الواسعة" ، "الله يرحمه ويحفظك"، "أبوك ده مش هيتعوض"، "الله يرحمه ويغفر له.. أسطورة".

يذكر أن، أحمد الفيشاوي يشارك في بطولة فيلم "سفاح التجمع" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حقيقية عن "سفاح التجمع" الذي تورط في قتل عدد من الفتيات حتى تمت محاكمته، ويشارك في بطولته فاتن سعيد، دنيا سامي، صابرين.

