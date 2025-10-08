موسيقار وملحن "كمل كلامك" لعمرو دياب يتعاون مع ريتشارد الحاج

تعاقد الموسيقار والملحن ناصر المزداوي مع المنتج ريتشارد الحاج، ليعود بعد غياب للساحة الفنية، لانتاج أعمال جديدة، وتوزيعها على مختلف المنصات الرقمية، وتوثيق مؤلفاته، ومواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات يوتيوب، وذلك في خطوة تهدف إلى حفظ إرثه الموسيقي ونشره على نطاق أوسع.

ويأتي هذا التعاقد بالتزامن مع إعداد "المزداوي" لخطة إنتاجية جديدة يقدم من خلالها أعمالًا موسيقية وفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مفاجآت فنية من المنتظر الإعلان عنها قريبًا.

ناصر المزداوي موسيقي ليبي أمازيغي من مواليد طرابلس 1950م، وهو شاعر وملحن ومطرب درس في معهد جمال الدين الميلادي للموسيقى والتمثيل بطرابلس، وهو عازف على القيثارة والعود والكمان والبيانو، لقبه البعض بأنه الأب الروحي للموسيقى والأغنية العربية الحديثة ذات الطابع الشبابي، وهو أول من قدمه في شريط غنائي بعنوان غُربة، سنة 1975.

بدأ ناصر المزداوي في المجال الفني كمحترف منذ أواخر الستينيات وقام خلالها بأحياء عدة حفلات في بلدان مختلفة من بينها المكسيك وكوبا والولايات المتحدة ومالطا واليونان وبعض البلدان العربية، وقدم مجموعة من الألحان لعدد من الفنانين العرب من أهمهم عمرو دياب وأغنية حبيبي يا نور العين، وكذلك من أول مرة وكمل كلامك.