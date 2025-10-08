دينا الشربيني وصبا مبارك في لجنة تحكيم "عالطاير" بالجونة

تستعد مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر لاستقبال النسخة المصرية من بطولة ريد بُل "عالطاير" التي تنطلق الجمعة المقبلة وسط مشاركة واسعة من الفرق الشبابية، وأجواء مليئة بالطاقة والمغامرة.

وتُقام البطولة العالمية الشهيرة للمرة الأولى بهذا الحجم في مصر، لتقدم للجمهور مزيجًا من الخيال والابتكار والطيران في الهواء قبل الغوص في البحر، حيث يتنافس المشاركون على تقديم عروض استعراضية باستخدام طائرات من تصميمهم الخاص.

وتضم لجنة التحكيم هذا العام نخبة من نجوم الفن والإعلام، على رأسهم الفنانتان دينا الشربيني وصبا مبارك، إلى جانب الإعلامية إنجي كيوان، والمغني مروان موسى، حيث ستتولى اللجنة تقييم الفرق المشاركة بناءً على الجرأة والإبداع وروح الفكاهة، وهي السمات المميزة لعالم ريد بُل حول العالم.

ويشارك في البطولة نحو 150 متسابقًا ومتسابقة من مختلف محافظات مصر، تم تقسيمهم إلى 30 فريقًا، حيث يقدم كل فريق عرضًا فريدًا يجمع بين الطيران والإبهار البصري، من خلال تصميم طائرته الخاصة التي تنطلق من منصة مرتفعة لتسقط في مياه البحر الأحمر في مشهد يجمع بين الضحك والدهشة والمغامرة.

الحدث يُنتظر أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق المغامرة، كما يهدف إلى تشجيع الإبداع وروح الفريق، وتسليط الضوء على الطاقات الشابة في مصر التي قادرة على تحويل الخيال إلى واقع من خلال التصميم والفن والطيران الحر.

وتعد بطولة "عالطاير" واحدة من الفعاليات العالمية التي تقام في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتُعد من أكثر الأحداث جنونًا وتسلية في العالم.