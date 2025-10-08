ياسمين عبد العزيز تمازح كريم فهمي: "صاحبي يا صاحبي"

شارك الفنان كريم فهمي متابعيه صورة جديدة جمعته بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وأعادت ياسمين نشر الصورة عبر حسابها، وعلّقت عليها بكلمات ودّية قائلة: "صاحبي يا صاحبي" .

يُذكر أن كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز شاركا سويًا في بطولة مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحًا واسعًا.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، ورشوان توفيق، ومن إخراج محمد الخبيري.

