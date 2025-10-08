كتب - معتز عباس:

كشف النجم حمادة هلال تفاصيل وكواليس جديدة عن مسلسل المداح الجزء السادس والمقرر عرضه في رمضان 2026.

تحدث حمادة هلال، خلال ظهوره ضيفًا ببرنامج بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت) عن سرًا من أسرار المسلسل وهو أنه لم يجد فكرة مناسبة لإنتاج الجزء السادس من المداح، مضيفًا: "من شهر ونصف، القائمين على قناة ام بي سي مصر والشركة المنتجة زعلوا مني لما جيت قولتلهم احنا مش عارفين نكتب في الجزء السادس".

وأضاف: "كتبنا أكتر من 5 نسخ وكل نسخة نلاقي نفسنا شبه بعض.. دي زي دي، واحنا عايزين نعمل حاجة جديدة، القائمين على الشركة المنتجة زعلوا، لكن بفضل دعمهم المعنوي وحبهم للعمل، أعطونا حماس غير طبيعي، وقولنا لا هناكل نفسنا وندور على فكرة، وفعلا ربنا كرمنا بحاجة جديدة ولقينا الفكرة ويارب تكمل على خير".

يذكر أن المنتج صادق الصباح، أعلن في مايو الماضي، عن تقديم الجزء السادس من مسلسل "المداح" في موسم دراما رمضان 2026، تحت عنوان "المداح: أسطورة النهاية".

