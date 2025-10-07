على سرير المرض.. منى فاروق تتعرض لأزمة صحية مفاجئة

كشفت الفنانة الشابة منى فاروق عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، دخلت على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

نشرت مي فاروق صورة لها على سرير المرض عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت: "اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما دعواتكم بالشفاء العاجل".

وكانت آخر مشاركات منى فاروق في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أيام ج3" وسط نخبة من نجوم الدراما هم رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.

وعلى الجانب الآخر كانت اخر مشاركاتها على شاشة السينما بفيلم "مندوب مبيعات" عام 2023 بطولة الفنان بيومي فؤاد.

