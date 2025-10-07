فدوى عابد في عيد ميلادها: "أتمنى أن تزول الحرب وتتحرر فلسطين"

كتب- مروان الطيب:

خضعت النجمة الكولومبية العالمية، شاكيرا لجلسة تصوير جديدة لإحدى المجالات العالمية، نشرت صورها عبر حسابها على موقع انستجرام.

ظهرت شاكيرا بإطلالة جريئة على السرير، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "واو، الأفضل، جميلة، أغنية جديدة؟، بنحبك، مذهلة".

أحيت شاكيرًا مؤخرًا حفلا غنائيا في المكسيك ضمن جولتها الغنائية هذا العام، وسط حضور جماهيري ضخم، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل محبيها.

يذكر أن، آخر ما طرحته شاكيرا كانت أغنية على طريقة الفيديو كليب بعنوان "Soltera" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وتخطت حاجز الـ 100 مليون مشاهدة.

