"بإطلالة ملكية".. آمال ماهر تنشر أحدث جلسة تصوير من حفلها الغنائي الأخير

كتب - معتز عباس:

08:57 م 07/10/2025
    أمال ماهر من حفلها الغنائي في قصر عابدين
    أمال ماهر من حفلها الغنائي في قصر عابدين
    أمال ماهر من حفلها الغنائي في قصر عابدين
    أمال ماهر من حفلها الغنائي في قصر عابدين
    أمال ماهر من حفلها الغنائي في قصر عابدين (
    أمال ماهر من حفلها الغنائي في قصر عابدين
    آمال ماهر
    أمال ماهر من حفلها الغنائي في قصر عابدين
    أمال ماهر من حفلها الغنائي في قصر عابدين

شاركت المطربة آمال ماهر متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير من مشاركتها حفل غنائي كبير أقيم في قصر عابدين.

ونشرت آمال مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة "ملكية" مرتدية فستان ساحر خطف أنظار المتابعين والجمهور.

تفاعل المتابعين مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "أجمل ليلة في العمر"، "استمتعنا بيكي يا نجمة"، "ابهرتينا يا صوت مصر"، "أسطورة الفن".

قدمت الفنانة آمال ماهر عددا من أغانيها خلال حفل مؤسسة راعي مصر بقصر عابدين: صاحبة عمري، اتقي ربنا فيا، سكة السلامة، أنا حبيتك، وغيرها من الأغاني، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

آمال ماهر قصر عابدين حفل آمال ماهر

