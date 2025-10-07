كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي الترويج لفيلمه الجديد "سفاح التجمع" استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر الفيشاوي مقطع فيديو من كواليس التصوير عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلاله وهو ينظر لصورة رسمت له على الحائط وكتب: " أول مرة اشوف سفاح معجب بنفسه لهذه الدرجة، سفاح التجمع قريباً جداً في سينمات مصر و الوطن العربى".

وحاز الفيديو على إعجاب جمهوره ومتابعيه منهم الفنان أحمد فهمي وعلق: "ربنا يكرمك يا فيش وتكسر الدنيا يا صاحبي"، إلى جانب متابعيه وكتبوا: "الوحيد في مصر اللي يقدر يعمل الدور ده، مستنين".

تدور أحداث فيلم "سفاح التجمع" حول أحداث حقيقية عن سفاح التجمع وقتله العديد من الفتيات حتى محتكمته، ويشارك ببطولة الفيلم كل من فاتن سعيد، دنيا سامي، سينثيا خليفة، صابرين، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

وكانت آخر مشاركات أحمد الفيشاوي على شاشة السينما بفيلم "بنقدر ظروفك" عام 2024 وشاركه البطولة كل من نسرين طافش، مي سليم، محمود حافظ، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

