أحمد كامل يشوّق جمهوره لـ 7 أغنيات جديدة

كتبت- نوران أسامة:

شوق الفنان أحمد كامل جمهوره لأحدث أغنياته المقرر طرحها قريبًا، وذلك بعد عام من طرح آخر أعماله بعنوان "وش الدنيا"، التي حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ورد "كامل" على تعليق أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، الذي تساءل: "فيه أغنية قريبة على وتر (قولي)؟"، ليرد قائلاً: "7 أغاني، فيهم 2 أحلى من (قولي)، والباقيين مختلفين، فمش هقارنهم بـ(قولي)".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد كامل كانت أغنية "وش الدنيا"، وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان أحمد كامل، وتوزيع وميكس نور عباس.



اقرأ ايضًا:

جريئة وأنيقة.. أبرز إطلالات هنا الزاهد بعد تصدرها التريند





مي فاروق تستعد لطرح آخر أغاني ألبومها "تاريخي"





إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية تكشف سبب عدم ظهور أشرف زكي في حفل الافتتاح





نادية الجندي تنشر صورًا قديمة بفستان قصير.. والجمهور: "مبتكبريش خالص"



