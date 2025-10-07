احتفل الفنان اللبناني وائل جسار بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

ونشر جسار صورة أرشيفية من حرب أكتوبر لجنود يحملون العلم المصري، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "من قلبي كل التحية والتهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار 6 أكتوبر المجيد".

وتابع: "يوم العزة والكرامة اللي بيفتخر بيه كل عربي، يوم أثبت فيه الجيش المصري إن الإرادة تصنع المعجزات، كل سنة ومصر بخير وأمان وانتصار دايم".

يُذكر أن آخر أعمال وائل جسار كانت أغنية "حب زمان"، التي طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد أبو زهرة، ألحان أحمد زعيم، توزيع أحمد علي، ماسترينج أمير محروس، ومن إنتاج شركة روتانا.

