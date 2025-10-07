انتقد المنتج الكبير محمد العدل، الإذاعة المصرية بعد تغيير اللحن الخاص بأغنية "اسلمي يا مصر" بمناسبة ذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيد، وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وكتب محمد العدل: "استمعت الآن على 105,8 فى الإذاعة المصرية إلى جريمة فنية لا أعلم من تجرأ وفعلها وأعاد تلحين اغنية (أسلمى يا مصر اننى الفدا) لحنا ماسخا وليس له أي طعم سوى أنه شوه اللحن الأصلي الرائع للرائع (صفَر على) لا تشوهوا ذاكرتنا.. ومن صاحب هذه الفكرة الضحلة والتي تصل لمرحلة لحد الغباء".

كان الظهور الأخير للمنتج محمد العدل في افتتاح مسرحية "أم كلثوم" (دايبين في صوت الست) والتي تعد أول وأضخم مسرحية موسيقية عن كوكب الشرق.

يذكر أن آخر مشاركات محمد العدل الإنتاجية كانت بفيلم "ولد وبنت" عام 2010.

