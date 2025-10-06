رشاقة وأناقة.. منى زكي تنشر ثاني جلسات تصويرها في دبي

قرار صادم من نجل فضل شاكر بعد تسليم والده للجيش اللبناني

كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة منى زكي متابعيها على السوشيال ميديا، ثاني جلسات تصويرها من رحلتها لإمارة دبي بدولة الإمارات.

وخطفت منى أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد نشرها جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان ساحر وطويل باللون الأسود.

تفاعل المتابعين مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة بجنون"، "قمر كدا كدا"، "مونازيكا القمر"، "قمر أوي".

يذكر أن الفنانة منى زكي كانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة شيرين رضا، محمد فراج، محمد ممدوح، محمد علاء، حسن العدل، عارفة عبدالرسول، جيهان الشماشرجي.

