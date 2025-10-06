بالصور- رومانسية رانيا يوسف مع وزوجها أمام الكاميرات في أحدث ظهور

"لايقين على بعض".. منى زكي وأحمد حلمي يخطفان الأنظار في جلسة تصوير جديدة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ملك أحمد زاهر

ظهرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها بدلة باللون الرصاصي، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار من خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الرصاصي، ونسقته مع جاكيت باللون البيج.

ريم سامي

شاركت الفنانة ريم سامي جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بإطلالة كاجوال.

رزان جمال

ظهرت الفنانة اللبنانية رزان جمال بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستانًا مكشوف البطن باللون الأسود، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

تارا عماد

نشرت الفنانة الشابة تارا عماد صورة جديدة من أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

نانسي عجرم

تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة وأنيقة إذ ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللون الأسود.

نادين الراسي

ظهرت الفنانة نادين الراسي بجامبسوت أنيق باللون النبيتي، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بإطلالة صيفية أنيقة.

مريم أوزرلي

خضعت الفنانة التركية مريم أوزرلي لجلسة تصوير جديدة، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة هادئة ارتدت خلالها فستانًا طويلًا باللون الأبيض.

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي جمهوره صورًا من أحدث ظهور له، ونشرها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقى إعجاب جمهوره.