أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، خلال مؤتمر صحفي أقيم مساء اليوم الأحد 5 أكتوبر للإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة من موسم الرياض 2025، أن الفعاليات سوف تضم 20 حفلة خليجية عربية وعالمية، وتصل نسبة العازفين السعوديين والخليجيين فيها 80% أو 90%.

وأشار إلى وجود معرض للسيارات بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي، إلى جانب إقامة معرض يهتم بالمرأة وما تنتجه تحت عنوان "أنا عربية".

المؤتمر كشف عن استمرار حديقة الحيوانات في الرياض في استقبال زوارها، وأوضح المستشار تركي آل الشيخ أنها منطقة مجانية عدد زوارها يوميا من 8 آلاف إلى 12 ألفا.

وردا على سؤال لماذا لا يتم إنشاء قناة متخصصة تهتم بفعاليات الترفيه، أجاب تركي "بدلا من إنشاء قناة نشغلها وننفق عليها، نحن نتعاقد مع عمالقة الإعلام في الوطن العربي، مثل: mbc وروتانا، ونأخذ نسبة من الإعلانات".

وعن انتقال الفعاليات لمناطق أخرى في السعودية، علق "كل المناطق فيها فعاليات، وهناك من يقوم على تنظيمها والمسؤولين عنها، لكن أنا مسؤول عن فعاليات الرياض".

وأكد تركي أن الأهداف في خطة الترفيه بموسم الرياض تم تحقيقها خلال الـ5 أعوام الماضية، وأنهم في طور إعداد خطة جديدة للمواسم القادمة، مشددا على أن اسم موسم الرياض بات اليوم أكثر انتشارا.

وأشار إلى اهتمام موسم الرياض بمنح الفرصة للشباب السعودي، مؤكدا أنهم جاهزين وقادرين على تقديم أفضل وأصعب العروض.