كتبت- نوران أسامة:

عبرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن حزنها الشديد بعد تدمير معهد الموسيقى في العاصمة السورية دمشق.

ونشرت "فواخرجي" عبر حسابها على موقع "فيسبوك" منشورًا قالت فيه: "أنعي إليكم الموسيقى في بلادي، فالموسيقى روح، والآلات الموسيقية أجسادها. كل الأسى والحزن لما حصل اليوم لمعهد الموسيقى في دمشق الذي دخله طيور الظلام وحطموا آلاته وآلات طلابه، والذين كنت واحدة منهم يومًا م، مواساتي للأساتذة والطلاب، والمشاهدين والمستمعين".

وكانت نقابة الفنانين في سوريا قد أعلنت مؤخرًا شطب عضوية الفنانة سلاف فواخرجي، موضحة في بيانها أن القرار جاء استنادًا إلى المادة 58 من القانون رقم 40، بسبب ما وصفته بـ"خروجها عن أهداف النقابة وإنكارها لجرائم النظام وتنكرها لآلام الشعب السوري"، وفقًا لما ورد في نص القرار.





