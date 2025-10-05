طليقة أحمد مكي ترد على مكذبي زواجها وتهدد باتخاذ إجراءات قانونية

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت دكتورة التجميل مي كمال الدين، طليقة الفنان أحمد مكي، رسالة حادة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ردت فيها على من شككوا في تصريحاتها الأخيرة بشأن زواجها السابق من مكي.

ونشرت "مي" عبر خاصية القصص القصيرة قائلة: "بعد ما تعرضت له من إساءات متعمدة وتجاوزات غير مقبولة من بعض القنوات وأصحاب المواقع والمتعلقة بحياتي الشخصية بشكل ساخر ومشين، فقد كلفت مكتب الأستاذ محمد سعدون والأستاذ سمير السماحي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إليّ، والإجراءات بالفعل جارية".

وتابعت: "أحذر بشكل واضح وصريح أي ذكر لاسمي أو اسم أحمد مكي أو محاولة الزج بي أو التطرق إلى أي تفاصيل تخص علاقتي السابقة به سيقابله فورًا إجراء قانوني صارم ضد كل من تسول له نفسه التعدي أو التشهير. لقد أعذر من أنذر".

وأضافت في منشور آخر: "لما أعلنت انفصالي عن أحمد، سيل من التهم وقلة الأدب نزلت عليا رغم أني أعلنت بمنتهى المصداقية والاحترام، ووضحت أن السبب في الانفصال لا أنا ولا هو، واكتفيت بـ "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي حواليه وعند الله تجتمع الخصوم".

واستكملت: "الموضوع اتقفل، اتفاجئ تاني بتصريحات غريبة إن تم إجباري وكلام لا يصدقه عقل ولا منطق، لحد إمتى نفوس البشر بالغل ده، كفاية استغلال للمواقف وتشويه للسمعة، وهكتفي بـ (اتقوا الله في أنفسكم وحسبي الله ونعم الوكيل)".

يُذكر أن الفنان أحمد مكي يفضل دائمًا إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء ووسائل الإعلام. وكان قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "الغاوي"، بطولة عائشة بن أحمد، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، ولاء الشريف، وعدد من الفنانين.

اقرأ أيضًا:

عمرو سعد يبدأ رحلة جديدة في ألمانيا ويستعد لـ “عباس الريس” برمضان 2026





أحدث جلسة تصوير جريئة لـ جومانا مراد.. وبوسي تعلق (صور)



