هكذا احتفل هشام جمال بعيد ميلاد محمود الخطيب.. ماذا قال؟

كتب : هاني صابر

01:01 م 31/10/2025

هشام جمال ومحمود الخطيب

كتب- هاني صابر

احتفل الفنان هشام جمال، بعيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب، على طريقته الخاصة.

ونشر هشام جمال، صورته مع الخطيب، عبرحسابه على إنستجرام، وعلق: "بيبو بالنسبة لي شخص مثالي.. بيبو بالنسبة لي أب ثانٍي.. بيبو بالنسبة لي قدوة.. بيبو للجميع أسطورة.. عيد ميلاد سعيد يا بيبو".

وظهر مؤخرا هشام جمال مع زظوجته ليلى أحمد زاهر مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة" على شاشة قنوات dmc.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها إسعاد يونس ليلى زاهر وهشام جمال، حيث سبق وظهرا ضيوفًا على برنامجها بعد نجاح مسلسلهما "في بيتنا روبوت".

هشام جمال ومحمود الخطيب (2)


هشام جمال محمود الخطيب ليلى أحمد زاهر

