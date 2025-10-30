20 صورة من حفل زفاف هادي الباجوري وهايدي خالد

يحتفل المخرج هادي الباجوري اليوم الخميس بزفافه على الفنانة هايدي خالد في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وظهر هادي الباجوري في الصور الأولى من حفل الزفاف بجوار زوجته هايدي خالد وسط حديقة أمام الأهرامات

ونشرت زوجته هايدي خالد عدد من مقاطع الفيديوهات عبر خاصية الاستوري على انستجرام، كشفت من خلالها الاستعدادات وتحضيرات حفل الزفاف التي تجري على قدم وساق للانتهاء قبل مراسم حفل الزفاف.

واحتفل المخرج هادي الباجوري بعقد قرانه على الفنانة هايدي خالد، يوم 13 أكتوبر الجاري، ونشرت هايدي خالد صور من كواليس الاحتفال عبر حسابها على انستجرام، إذ ظهر الثنائي وهما يخضعان لجلسة تصوير رومانسية، كما ظهرا بالصور وهم يحتفلان بدخول عش الزوجية وسط الحضور، وكتبت على الصور: "كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية، شكرا لكل اللي خلى اليوم بالشكل ده.