قصة الجدل المثار حول فيلم "بيت الديناميت" الذي أغضب "البنتاجون"

انتقدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فيلم "بيت الديناميت" المعروض على منصة "نتفليكس"، للمخرجة كاثرين بيغلو، والذي يتناول نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي والأزمات النووية المحتملة.

وأعربت الوزارة عن استيائها من محتوى الفيلم، معتبرة أنه يُقدم صورة غير دقيقة ومبالغ فيها عن جاهزية أنظمة الردع الأمريكية، وفق ما نقلته تقارير إعلامية أمريكية.

ويتناول الفيلم قصة تهديد نووي تتعرض له الولايات المتحدة، بعد إطلاق صاروخ مجهول المصدر باتجاه مدينة شيكاغو، لتبدأ سلسلة من الأحداث المتوترة تسابق فيها السلطات الزمن لمنع الكارثة.

وخلال تطور الأحداث، يكتشف فريق التحقيق أن الصاروخ لم يُطلق من دولة معادية كما ظنوا، بل من قاعدة أمريكية سرية خرجت عن السيطرة بعد اختراق أنظمتها، ما يثير صدمة داخلية مدوية ويكشف هشاشة الأمن الداخلي.

ويجسد الممثل البريطاني إدريس إلبا دور قائد الفريق الذي يحاول تفكيك الأزمة قبل وقوع الانفجار، في حين تقدم المخرجة كاثرين بيغلو رؤية سياسية حادة حول خطر القرارات البشرية في زمن الأسلحة الذكية.

ويُختتم الفيلم بمشهد صامت لسماء شيكاغو المظلمة، في إشارة رمزية إلى هشاشة السلام العالمي، ويدعو للتفكير في مسؤولية الإنسان أمام القوة النووية التي يمتلكها.

يُذكر أن فيلم "بيت الديناميت" هو فيلم إثارة سياسي أمريكي صدر عام 2025، من إخراج كاثرين بيغلو، وتأليف نوا أوبنهايم، وبطولة إدريس إلبا، وريبيكا فيرجسون، وجاريد هاريس، وتريسي ليتس، وأنتوني راموس، وموسى إنجرام، وجريتا لي، وجيسون كلارك.

اقرأ أيضًا:

نجوى فؤاد: "هعمل عملية في ضهري بعد 10 أيام"

"المهن الموسيقية" تُعلق على أزمة المطربة رحمة محسن.. ماذا قالت؟

تفاصيل أول ظهور لـ رحمة محسن بعد تصاعد أزمة تسريب الفيديوهات