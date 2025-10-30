إعلان

هاجر الشرنوبي تظهر بملابس فرعونية احتفالا بالمتحف المصري الكبير (صور)

كتب : هاني صابر

11:19 ص 30/10/2025

هاجر الشرنوبي

شاركت الفنانة هاجر الشرنوبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورًا لها تم تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشرت هاجر، الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس فرعونية، وعلقت: "المتحف المصري الكبير".

يذكر أن، هاجر الشرنوبي شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا"، بطولة النجم مصطفى شعبان، بمشاركة نخبة من النجوم، منهم: رياض الخولي، سلوى خطاب، دينا فؤاد، منذر رياحنة، سهر الصايغ، ومحمد نجاتي.

هاجر الشرنوبي (2)

هاجر الشرنوبي ملابس فرعونية المتحف المصري الكبير

