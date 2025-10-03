انتهت خلافات شقيق الفنان عماد زيادة، رجل الأعمال "شريف زيادة"، وإحدى الشركات الأمريكية، والمتعلقة بإصدار شيكات بنكية، حيث قضت محكمة القاهرة الجديدة بانقضاء الدعوي بين الطرفين بالتصالح وتنازل كل منهما عن القضايا المرفوعة بينهما داخليا وخارجيا وانتهاء النزاع بشكل نهائي

يذكر ان اخر اعمال الفنان عماد زيادة كان مسلسل "نعمة الافوكاتو" حيث جسد شخصية ياسين الالفى، رجل الاعمال الدي ساند نعمة في ازمتها مع زوجها، الذي طلقها وحصل على اموالها، لتنشأ بينهما قصة حب بعدها، تكلل بالزواج

نعمة الافوكاتو من بطولة مي عمر واحمد زاهر عماد زيادة واروى جودة وكمال ابو رية واخراج محمد سامي