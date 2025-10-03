نقل ماس ابنة الملحن محمد رحيم للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

"موقف محرج"..أول تعليق من نادين نسيب نجيم بعد سقوطها بمناسبة عالمية (فيديو)

كتب- هاني صابر:

تعرضت ماس ابنة الملحن الراحل محمد رحيم، لوعكة صحية نُقلت على إثرها لاحدى المستشفيات.

ونشرت ماس، صورة لها من داخل المستشفى وهى تعلق المحاليل في يدها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رب الناس مذهب البأس، أشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما".

ورحل الملحن محمد رحيم عن عالمنا في 23 نوفمبر 2024، عن عمر ناهز الـ 45 عاما.

ويعد محمد رحيم من مواليد ١٩٧٩، وتعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الفن في مصر والعالم العربي، أبرزهم عمرو دياب، شيرين، إليسا، نانسي عجرم، تامر حسني، بهاء سلطان، أصالة، محمد حماقي، سميرة سعيد.