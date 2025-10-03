

كتب- مصطفى حمزة



حرص المنتج طارق عبد الستار منتج أغاني المطرب رضا البحراوي، على توضيح حقيقة المثار حول أجر المطرب، وخضوعه للعلاج في مصحة نفسية.



ورد طارق عبد الستار، في تصريح خاص لـ"مصراوي "، قائلا: "رضا لا رفع أجره لمليون جنيه، ولا دخل مصحة، والكلام الفاضي المتداول، الهدف منه إيه لا نعلم، ولا يمكن وصفه إلا أنه محاربة في الرزق".



وتابع: "رضا موجود، وبخير، ولسه راجع من عمره وكل ما يقال غير حقيقي".



وأضاف: "رضا حاليا، كل تركيزه في العمل على أغاني جديدة مع الشعراء عمرو قطب، وحسام موكا، وسوستة، والملحنين خالد سلطان، وحسين ذكريا، والموزعين الموسيقيين حريقة، وأشرف البرنس".



يذكر أن، خالد جلال، مدير أعمال رضا البحراوي، نفى مؤخرا صحة ما تردد عن تجاهل المطرب حضور حفل زفاف، مؤكدا عدم وجود اتفاق معين أو تقاضي لأي أجر من العروس صاحبة حفل الزفاف.