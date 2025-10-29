إعلان

بالصور.. جميلة عوض تبرز إطلالتها الأنيقة في مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

06:43 م 29/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    اطلالة جميلة عوض في مهرجان الجونة (4)
  • عرض 6 صورة
    اطلالة جميلة عوض في مهرجان الجونة (5)
  • عرض 6 صورة
    اطلالة جميلة عوض في مهرجان الجونة (6)
  • عرض 6 صورة
    اطلالة جميلة عوض في مهرجان الجونة (3)
  • عرض 6 صورة
    اطلالة جميلة عوض في مهرجان الجونة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة جميلة عوض الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا على السوشيال ميديا.

ونشرت جميلة صورًا على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت باطلالة أنيقة وجريئة خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.

حازت الصور على إعجاب نجمات الفن، وهن: مايان السيد، فدوى عابد، سارة عبدالرحمن، كارولين عزمي، وغيرهن.

كما تفاعل المتابعين على موقع "انستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تبارك الله في جمالك"، "انتي ازاي جميلة كدا"، "الأفضل على الريد كاربت"، "جمالك مالوش مثيل".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا..

إياد نصار لـ مجدي الجلاد: "مراتي عارفة إني مش ذنبي لو حصل تجاوزات"

ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلادها وسط أجواء من البهجة (صور)

الفنانة جميلة عوض إطلالة جميلة عوض بمهرجان الجونة جميلة عوض على إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح ؟ .. سيد عبد الحفيظ يرد
معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس