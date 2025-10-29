بالصور.. جميلة عوض تبرز إطلالتها الأنيقة في مهرجان الجونة

جلسة تصوير جريئة لـ كارولين عزمي تخطف بها الأنظار على "انستجرام"

خطفت الفنانة جميلة عوض الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا على السوشيال ميديا.

ونشرت جميلة صورًا على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت باطلالة أنيقة وجريئة خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.

حازت الصور على إعجاب نجمات الفن، وهن: مايان السيد، فدوى عابد، سارة عبدالرحمن، كارولين عزمي، وغيرهن.

كما تفاعل المتابعين على موقع "انستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تبارك الله في جمالك"، "انتي ازاي جميلة كدا"، "الأفضل على الريد كاربت"، "جمالك مالوش مثيل".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

