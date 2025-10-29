إياد نصار لـ مجدي الجلاد: "مراتي عارفة إني مش ذنبي لو حصل تجاوزات"

رد الفنان إياد نصار على سؤال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد خلال ظهوره ضيفًا في بودكاست "أسئلة حرجة"، الذي يقدمه الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت).

وخلال الحلقة، وجه مجدي الجلاد سؤال للفنان إياد نصار، قائلًا: "بيقولوا إياد نصار الستات بيحبوه أوي وبيحبوا طَلته، إيه رأيك؟".

ليرد إياد قائلًا: "معرفش النقطة دي، ومش بحب أفكر فيها، النقطة دي ممكن تروح بالنسبة للممثل، ولو راحت ودي الرهان الوحيد اللي عندك فمهنتك هتتكسر وهتتعب".

وأضاف: "مراتي عارفة إنه مش ذنبي لو حصل أي تجاوزات، وزي أي ست مصرية أصيلة، هتوقف وهتلم الموضوع".

