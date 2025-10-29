فيديو وصور.. ليلى علوي تحتفل بتخرج نجلها: "يا أغلى من نور عيني"

فلسطين حاضرة في الدورة 26 من مهرجان روتردام للفيلم العربي مع "سيدة الأرض"

احتفلت الفنانة ليلى علوي بتخرج نجلها خالد، ونشرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من حفل التخرج، ووجهت له رسالة مؤثرة عبرت من خلالها عن فرحتها.

ونشرت ليلى مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "فرحتي لا توصف.. الحمد لله عشت أفراح كتير في حياتي، لكن الفرحة دي مفيش زيّها أبدًا، حاسة بنصر وفخر، وفرحانة بيك وليك يا خالد، يا رب يوفقك في حياتك الجاية، دي بداية مشوارك الحقيقي، وهتعتمد على نفسك وتختار مهنتك وحياتك وطريقك بإيدك".

وأضافت: "ربنا يحميك دايمًا ويحرسك بحفظه وكرمه يا أغلى من نور عيني، يا حتة مني، يا أهم مني، يا كل الدنيا يا حبيبي".

وحظي المنشور بتفاعل واسع من الجمهور وعدد من الفنانين الذين حرصوا على تهنئتها، إذ علقت الفنانة هالة صدقي: "مبروك مبروك لأجمل أم ولأجدع خالد"، فيما كتبت الإعلامية إنجي علي: "ألف ألف مبروك".

وجاءت أبرز تعليقات الجمهور: "قمرات"، "ربنا يفرحك بيه دايمًا"، "ما شاء الله عليه واضح عليه الأدب والتربية"، "ألف مبروك يا ليلى، ربنا يحفظه."

يُذكر أن آخر أعمال ليلى علوي السينمائية كان فيلم "المستريحة" بطولة بيومي فؤاد وعدد من الفنانين، وتخوض حاليًا تجربة جديدة من خلال فيلم "ابن مين فيهم" مع بيومي فؤاد، من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي.