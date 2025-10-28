هادي الباجوري ينشر صورًا رومانسية مع زوجته في مهرجان الجونة.. ماذا قال؟

كتب- مروان الطيب:

تصوير: نادر نبيل:

تستضيف دار الأوبرا المصرية، اليوم الثلاثاء فعاليات ملتقى "RT Doc" للأفلام الوثائقية والممتد حتى يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر الجاري، تحت عنوان"زمن الأبطال"، بمشاركة نخبة من صناع السينما من روسيا ومصر.

وشهد الملتقى حضور عدد من نجوم الفن والمبدعين هم الفنان صبري فواز، الفنانة سلوى محمد علي، الأب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

ويهدف الملتقى، إلى تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال السينما الوثائقية.

كما سيتم تكريم شخصيات بارزة في المجال السينمائي من كلا البلدين يعقبه عرض الفيلم الافتتاحي من إنتاج RT الوثائقية "الصامد الأوحد".

وسيشهد اليوم الثاني من الملتقى في 29 أكتوبر، برنامجا تعليميا وورش عمل مخصصة لصناع الأفلام لكل المهتمين بالسينما الوثائقية.

وتبدأ الفعاليات في الساعة 12:00 ظهرا بورشة عمل عنوانها "السينما الوثائقية: من الفكرة إلى البث"، حول كيفية تصوير أفلام تهم المشاهدين حول العالم، يقدمها المؤلفان روسلان غوساروف وفياتشيسلاف غوز من قناة RT Documentary، باللغتين الروسية والعربية، تليها عروض أفلام وثائقية روسية ومصرية إضافة إلى جولات أسئلة وأجوبة مع مخرجي وصناع الأفلام.

