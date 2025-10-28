بالصور- نور إيهاب تستعرض جمالها بـ 10 إطلالات مختلفة في مهرجان الجونة

هادي الباجوري ينشر صورًا رومانسية مع زوجته في مهرجان الجونة.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة نور إيهاب متابعيها على السوشيال ميديا، لقطات من ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

ونشرت نور، صورًا لـ 10 إطلالات على ريد كاربت مهرجان الجونة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين بشكل كبير.

وحازت الصور على إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "ايه الحلاوة دي"، "ربنا يحميكي من عيون الناس"، "أميرة بمعنى الكلمة"، "جميلة وأنيقة".

كانت آخر مشاركات نور إيهاب في الدراما التلفزيونية بمسلسل "حسبة عمري" بطولة النجمة وجينا وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025. وعلى الجانب الاخر، كانت آخر مشاركاتها على شاشة السينما بفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" بطولة الفنان نور النبوي.