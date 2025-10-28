إعلان

رد جديد من إلهام شاهين بعد أزمة تطاير فستانها في مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

07:28 م 28/10/2025

الهام شاهين

ردت الفنانة إلهام شاهين من جديد، على جدل إطلالتها بسبب أزمة تطاير فستانها على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي.

وتحدث إلهام شاهين، في لقائها ببرنامج "عرب وود" عن الموقف المحرج الذي تعرضت له: "اللي عايز يصطاد شيء غلط بيكون عشان التريند، الفستان كان بكم وطويل ومقفول هو عشان الهوا طيره في لحظة، بس اللي صور الفيديو عمله سلوموش، السوشيال ميديا جننتهم".

يذكر أن آخر مشاركات إلهام شاهين الفنية كانت بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

الفنانة إلهام شاهين إلهام شاهين عن أزمة تطاير فستانها مهرجان الجونة السينمائي إلهام شاهين ببرنامج عرب وود

