نيللي كريم تثير الجدل:"مواصفات الرجولة منقرضة اليومين دول"

تصدرت الفنانة نيللي كريم مؤشرات البحث على "جوجل"، بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج "On The Road" مع الإعلامي بلال العربي، والتي أثارت الجدل بسبب حديثها عن مواصفات الشريك المثالي ومعنى الرجولة في الزمن الحالي.

وقالت نيللي خلال اللقاء: "بدوّر على الإنسانيات أكتر دايمًا، ويكون شخص مسؤول، الرجولة متتقالش في كلمة واحدة، هي حاجات كتير أوي، زي إنه يكون قد كلمته، ومواصفات الرجولة بقت منقرضة اليومين دول".

وأضافت مازحة: "كنت بتكلم مع واحدة صاحبتي، وقالتلي محتاجين نحط فيتامين يقوّي الرجولة في النيل، بس مش عارفة الكلام ده ضد الرقابة ولا لأ!".

وكانت آخر مشاركات نيللي كريم في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "إخواتي"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يُذكر أن نيللي كريم تستعد حاليًا للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية الجديدة، من بينها فيلم "الست" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

