ماجدة خير الله تشيد بمحمد سلام: "تاريخه يشهد بتميزه الفني"

كتب : نوران أسامة

02:31 م 28/10/2025

الناقدة الفنية ماجدة خير الله

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله بالفنان محمد سلام، عبر منشور كتبته على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، مؤكدة ثقتها الكبيرة في اختياراته الفنية.

وقالت ماجدة في منشورها: "أثق في اختيارات محمد سلام، وهو ليس في حاجة للتطبيل أو حشد معجبين، تاريخه وأعماله السابقة تشهد بتميزه الفني".

وتابعت: "يكفي حفاوة استقباله والترحيب النابع من القلب. في انتظار عرض مسلسله بشغف، مع الأمنيات لعودته لنشاطه ومستواه الفني الذي عهدناه، وأتمنى ألا يتحول إلى سامح حسين لإرضاء فئة من الجماهير... محمد سلام كن نفسك".

وجاء تعليقها بعد مشاركة محمد سلام في احتفالية "مصر وطن السلام"، التي أُقيمت السبت الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من نجوم الفن والغناء.

وفي سياق آخر، روّج الفنان محمد سلام لأحدث أعماله الدرامية "كارثة طبيعية"، المقرر عرضه قريبًا عبر منصة Watch It، وهو من تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج حسام حامد، ويشارك في بطولته عدد من النجوم.

