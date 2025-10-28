إعلان

كريم فهمي يغني مع إليسا في حفل عيد ميلادها ببيروت

كتب : سهيلة أسامة

01:49 م 28/10/2025

إليسا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها في بيروت وسط أجواء مميزة جمعتها بعدد من النجوم العرب، من بينهم كريم فهمي، أحمد السقا، ماجد المصري.

وظهر الفنان كريم فهمي في مقطع فيديو خلال الحفل، وهو يشارك إليسا في غناء أغنية "وتقابل حبيب"، وهي تتر مسلسله الذي عُرض في رمضان 2025.

وخضعت إليسا لجلسة تصوير خاصة بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تحمل كعكة عيد الميلاد، وعلّقت قائلة: "شكرًا جزيلًا لجميع رسائلكم وكلماتكم الطيبة، ولعائلتي وأصدقائي ومحبيني وكل من تذكرني، أنتم جعلتوني سعيدة بوجود هذا الكمّ من الحب، إلى بدايات جديدة وأيام أكثر إشراقًا مليئة بالسعادة والحب والامتنان.. دائمًا".

يُذكر أن إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي مطلع نوفمبر المقبل في الأردن.

اقرأ أيضًا:

شرخ بالقفص الصدري وكدمات بالعمود الفقري.. علي رؤوف يوضح حالته الصحية بعد الحادث

محمد منير ينشر صورًا جديدة من احتفالية مصر وطن السلام

محمد رمضان يروج لأحدث أعماله الغنائية "ولا غلطة"

إليسا كريم فهمي حفل عيد ميلاد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

منع سير التوك توك نهائيًا في شوارع القاهرة الرئيسية
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail