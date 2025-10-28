كريم فهمي يغني مع إليسا في حفل عيد ميلادها ببيروت

احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها في بيروت وسط أجواء مميزة جمعتها بعدد من النجوم العرب، من بينهم كريم فهمي، أحمد السقا، ماجد المصري.

وظهر الفنان كريم فهمي في مقطع فيديو خلال الحفل، وهو يشارك إليسا في غناء أغنية "وتقابل حبيب"، وهي تتر مسلسله الذي عُرض في رمضان 2025.

وخضعت إليسا لجلسة تصوير خاصة بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تحمل كعكة عيد الميلاد، وعلّقت قائلة: "شكرًا جزيلًا لجميع رسائلكم وكلماتكم الطيبة، ولعائلتي وأصدقائي ومحبيني وكل من تذكرني، أنتم جعلتوني سعيدة بوجود هذا الكمّ من الحب، إلى بدايات جديدة وأيام أكثر إشراقًا مليئة بالسعادة والحب والامتنان.. دائمًا".

يُذكر أن إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي مطلع نوفمبر المقبل في الأردن.

