أحمد الفيشاوي يبدأ بروفات فيلمه الجديد "حين يكتب الحب"

كتب : نوران أسامة

12:40 م 28/10/2025

الفنان أحمد الفيشاوي

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن بدء بروفات فيلمه الجديد "حين يكتب الحب"، الذي يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن، والمقرر عرضه قريبًا بدور العرض السينمائية.

ونشر "الفيشاوي" مجموعة صور من أولى بروفات العمل عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. من بروڤات فيلم حين يكتب الحب، بطولة كوكبة من النجوم، يعرض قريبًا بالسينمات، أتمنى الفيلم ينول إعجابكم، مع حبي وتقديري".

وظهر "الفيشاوي" في الصور برفقة الفنانة جميلة عوض وعدد من صُنّاع العمل، كما لفت الأنظار بإطلالة مختلفة حيث ظهر حليق الرأس.

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: معتصم النهار في أولى تجاربه بالسينما المصرية، ريم مصطفى، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، شيري عادل، محسن محيي الدين، سارة بركة، إلهام صفي الدين، نانسي صلاح، شريف حافظ، وعدد من الفنانين الآخرين، الفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني.

