كتب- محمد عمارة:

أعربت النجمة آثار الحكيم عن سعادتها بعودة الفنان محمد سلام للساحة الفنية مرة أخرى بعد غياب دام عامين، ووجهت رسالة له، بعد ظهوره في احتفالية "مصر وطن السلام"، والتي شهدت حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت آثار في تسجيل صوتي خاص لـ"مصراوي": "ربنا يزيدك من فضله ورضاه ومحبته، أنت فخر الشباب والمصريين، ربنا يثبتك ويثبت كل اللي زيك.. تحيا مصر".

وأشارت إلى أن ما تعرض له محمد سلام، يذكرها بقصة نبي الله سيدنا يوسف عليه السلام، حينما سُجن 9 سنوات ظلما، وهو يعلم أنه بريء، وظل ثابتًا بفضل الله واليقين بعدله.

وأكدت آثار، أن "سلام" شاب شريف ظل ثابتًا على مبادئه لمدة عامين، متابعة: "سلام ابن مصر وفخر لأبنائه وبناته ولزوجته وللمصريين".

ووجهت الفنانة آثار الحكيم رسالة خاصة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدة بثبات مبادئه وذكائه وحنكته في إدارة الدولة المصرية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، وقالت "شكرا جزيلًا سيادة الرئيس على اليوم العظيم وقمة السلام في شرم الشيخ، يا رب يتم جميله علينا وإن شاء الله غزة تاخد حقها وفلسطين تاخد حقها وربنا قادر على كل شيء، ربنا يسخرك ويسخرنا جميعا في الحق".

احتفى الجمهور بظهور الفنان محمد سلام ضمن المشاركين في احتفالية "مصر وطن السلام"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة نخبة من نجوم الوسط الفني، إلى جانب المسئولين والقيادات السياسية.

وأعلنت منصة "واتش إت" مؤخرًا عن عرضها مسلسل كارثة طبيعية بطولة محمد سلام، حمزة العيلي، وعدد من النجوم، تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج حسام حامد.

وكان آخر أعمال آثار الحكيم، مسلسل "الوتر المشدود" عام 2009 وشاركها بطولة المسلسل كل من معالي زايد وسامح الصريطى، سيناريو وحوار عماد نافع، وإخراج خالد بهجت.