قالت المطربة رنا سماحة إنها أصرت على ارتداء فستان زفاف في كليب مهري حياة، والذي صورته في دبي، مشيرة إلى أن أي فتاة تبحث عن الأمان في الرجل وليس عن المال.

وتابعت رنا سماحة، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، الذي يُعرض عبر فضائية صدى البلد 2، أنها تعرضت للانتقادات بسبب فستانها في حفل زفاف المطرب أحمد جمال وفرح الموجي

وأكدت أنها لا تتعمد إثارة الجدل، قائلة: يا رب أفضل كده على طول بثير الجدل

وأوضحت أن ما حدث معها كان أمرًا خارجًا عن إرادتها، ولم ترَ أن ما حدث يستدعي كل ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة: "عاوزة أقولهم يا جماعة أنا أتفه من كده بكتير.. مكبّرين الموضوع على الفاضي".

وأشارت رنا سماحة إلى أن والدتها رفضت دخولها مجال الغناء وهي طفلة صغيرة، إذ كانت تملّ من المذاكرة خلال المرحلة الثانوية العامة وتهتم بالموسيقى بشكل كبير. موضحة أنها كانت متفوقة ومن أوائل الطلاب في المرحلة الابتدائية، لكنها بعد ذلك اكتشفت موهبتها في الموسيقى والمسرح والتمثيل.

واختتمت رنا سماحة حديثها قائلة إنها أيقنت بعد فترة أن الغناء هو موهبتها الأساسية، فبدأت والدتها بدعمها لتخوض التجربة، مؤكدة أن عائلتها هم أكثر الأشخاص الداعمين لها خلال مشوارها الغنائي، موجهة رسالة شكر لله عز وجل على وجودهم في حياتها.