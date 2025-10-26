ناصيف زيتون: خطفت أهم 12 موهبة في برنامج "The Voice"

كتبت- منى الموجي:

يعود برنامجThe Voice في موسم سادس لاكتشاف المواهب العربية، انطلاقاً من مرحلة الصوت وبس، مرورا بمرحلة المواجهة ثم التحديات المتقدمة وصولاً إلى المواجهة الختامية التي تشهد تتويج واحد فقط باللقب من بين 3 مشتركين، اجتازوا كل المراحل بنجاح.

وأوضح الفنان ناصيف زيتون في بيان صحفي صادر عن مجموعة MBC أنه مر بتجربة مشابهة في بداية مشواره "إذ كنت شاباً طموحاً ووقفت كمشترك أمام لجنة تحكيم أحد برامج المواهب، وأتفهم جيداً مشاعر المشتركين وإحساسهم إزاء هذا الاختبار الدقيق".

وتابع: "أتذكر وقوفي وشكلي ولحظات الرعب التي عشتها، وبالتالي أنا أشعر بما يشعرون به". يعتبر زيتون أنه لأمر مؤسف أن نضطر لقول لا، عندما يجب علينا أن نقول نعم، نظراً لعدد المقاعد المحدود في كل فريق".

وعن المعايير التي يعتمدها في لف الكرسي لموهبة دون الأخرى، يقول "يلفتني الصوت الجميل وصاحب الموهبة الحقيقية، الواضحة والصريحة". ويرفض فكرة أنه يوافق فقط على من يغنون لونه الغنائي، "أعتبر أنها مشكلة إذا قرر كل مدرّب أن يختار فقط من يشبهونه، فالأهم هو الحفاظ على أكبر قدر من التنوع، وإلاّ فستجد فريقاً يفتقر إلى التنوع عند هذا الفنان".

يختتم قائلاً: "لقد خطفت أهم 12 موهبة رأيتها بأذني، وسعيد بهم جميعاً، فجميعهم مواهب حقيقية ومنافسة".

مراحل البرنامج

في مرحلة الصوت وبس، يضغط المدرب على الزر ليلتف بكرسيه ويرى صاحب الصوت. وهنا ينضم المشترك تلقائياً إلى فريقه، فيما يكون للمشترك حق الاختيار بين أكثر من مدرب إذا التفت له كراسي أكثر من مدرب واحد. ومع نهاية 6 حلقات من مرحلة الصوت وبس، يشكّل كل مدرب فريقه المؤلف من 12 موهبة، ليكون مجموع المواهب المتأهلة إلى المواجهة 36.

في هذه المرحلة، يتنافس أعضاء الفريق الواحد في ثنائيات وثلاثيات على المسرح في أجواء حماسية، ولكل مدرب 5 مواجهات داخل فريقه، يختار في نهايتها 5 مواهب تنتقل معه إلى المرحلة التالية، كما يملك المدرب حق خطف موهبة واحدة فقط، يضمها إلى فريقه. وبعد 3 حلقات من المواجهات الغنائية، تتأهل 18 موهبة أي 6 من كل فريق إلى المواجهة الأخيرة، ومنها يتم اختيار 3 مواهب فقط لتتابع طريقها نحو اللقب في ليلة نكتشف في ختامها صاحب "أحلى صوت".