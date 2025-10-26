سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور وتنشر 15 صورة جديدة

مخرج احتفالية "وطن السلام".. من هو ميدو شعبان؟

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة سارة سلامة جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت سارة في الصور وسط الطبيعة بإطلالة كاجوال أنيقة، ارتدت خلالها "توب" و"بنطلون" باللون الأسود، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها.

ونالت الصور إعجاب متابعيها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر"، "جميلة أوي"، "كأنك مرسومة"، "وحشتيني"، "عسولة ورقيقة".

يُذكر أن آخر أعمال سارة سلامة في الدراما التليفزيونية كان مسلسل "نقطة سودة" الذي عُرض عام 2024.

كما تشارك سارة سلامة في فيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

حمزة العيلي بعد مشاركة محمد سلام باحتفالية "وطن السلام": عودا عظيما

وفاة شقيق الفنانة فريدة سيف النصر: عشت ومت بطل يا حبيبي

شيماء سيف تنشر صورا من حفل زفاف أحمد جمال وحفيدة الموجي

أمير صلاح الدين يدعم محمد سلام بعد مشاركته في احتفالية "وطن السلام"

منة شلبي تنشر صورة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني