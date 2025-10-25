إعلان

إيمان العاصي تبرز إطلالتها بختام مهرجان الجونة.. ماذا قالت؟ (صور)

كتب : هاني صابر

03:38 م 25/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ايمان العاصي (4)
  • عرض 8 صورة
    ايمان العاصي (5)
  • عرض 8 صورة
    ايمان العاصي (6)
  • عرض 8 صورة
    ايمان العاصي (2)
  • عرض 8 صورة
    ايمان العاصي (8)
  • عرض 8 صورة
    ايمان العاصي (7)
  • عرض 8 صورة
    ايمان العاصي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لاطلالتها بختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

ونشرت إيمان العاصي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مهرجان الجونة السينمائي حتى نلتقي مرة أخرى".

وشهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

إيمان العاصي مهرجان الجونة السينمائي إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. السبت الأول من نوفمبر إجازة رسمية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير
فيديو- أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس
أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني- اضغط للتفاصيل
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟